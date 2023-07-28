كيف يؤثر موقع تقييم الكتب"جود ريدز" سلبًا على صناعة النشر؟

أُثير الحديث عن سلبيات موقع تقييم الكتب الشهير "جودريدز" مؤخرًا، بعد أن أعلنت الكاتبة الشهيرة إليزابيث جيلبرت؛ مؤلفة رواية "طعام، صلاة، حب"، تراجعها عن نشر روايتها الجديدة بعد أن غمرتها تقييمات بنجمة واحدة على موقع "جودريدز" للرواية، إضافًة لمراجعات سلبية للرواية قام بها أشخاص لم يقرأوا الكتاب الذي لم يكن من المقرر صدوره حتى فبراير من العام المقبل.

جاءت المراجعات السلبية فقط بسبب شعور بعض القراء أن حبكة الرواية التي تدور أحداثها في روسيا بالثلاثينيات ليست ملائمة في ضوء الحرب المستمرة في أوكرانيا، ومن ثم استخدموا مراجعات جودريدز كوسيلة للتعبير عن إحباطهم، لتعلن جيلبرت لاحقًا أنه ليس هذا هو الوقت المناسب لنشر الكتاب.

موقع جودريدز وتقييمات الكتب

اشترت أمازون موقع جودريدز في عام 2013 مقابل 150 مليون دولار على أمل أن المجتمع الإلكتروني لعشاق الكتب والمراجعات ستعزز مهمتها المتمثلة في بيع كل شيء للجميع.

بعد أكثر من عقد من الزمان، على الرغم من أن المنصات الاجتماعية الأخرى خضعت لتغييرات متعددة، لم يتغير الكثير حول موقع جودريدز؛ إذ يمكن للقراء تقييم الكتب من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، وكتابة التعليقات والتحدث إلى القراء الآخرين في المنتديات.

الإشراف المحدود على المحتوى

تأسس الموقع على بنية تحتية تكنولوجية قديمة، مما جعل تكلفة إصلاحه وتحديثه تحديًا غير مجدية بالنسبة لعملاق التجارة الإلكترونية “أمازون”، وفقًا للموظفين السابقين الذين تحدثوا لصحيفة "واشنطن بوست".

وفي الوقت نفسه، يسمح الإشراف المحدود على المحتوى والافتقار إلى ميزات الحماية للمستخدمين بالمشاركة في المضايقات المستهدفة المعروفة التي تؤدي إلى إلغاء الكتب.

وقالت جين فريدمان، مستشارة صناعة النشر، إن جودريدز لم تتم صيانتها جيدًا أو تحديثها أو مواكبة ما تتوقعه من المجتمعات أو التطبيقات الاجتماعية في عام 2023 مضيفة: يبدو الأمر وكأن أمازون اشترتها ثم تخلت عنها.

خدمات للقراء والمؤلفين

فيما أشارت المتحدثة باسم “أمازون” آشيلي فانيتشيك: من خلال الانضمام إلى أمازون، قامت جودريدز بمهمتها بمساعدة موارد وتكنولوجيا أمازون، وأضافت: نواصل الاستثمار وتنمية جودريدز كمجتمع للقراء والمؤلفين، وقد خلقنا فرصًا لأمازون وجودريدز لابتكار خدمات جديدة للقراء والمؤلفين على حد سواء.

في المقابل، رأت ماريس كريزمان، مذيعة بودكاست خاص بالكتب: في أوجها، كانت جودريدز تساعد في بيع الكتب أكثر من كونها عائقًا لكنها بقيت عديمة الجدوى بسبب تصميمها ومن الصعب جدًا استخدامها، لدرجة أنها لم تعد تفي بالوعد الذي كانت عليه في السابق بجمع محبي الكتب وإنشاء تجمعات جديدة.