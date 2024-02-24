أكبر مجمع مخلفات بالشرق الأوسط.. "شئون البيئة": يخدم المنظومة 50 عامًا

علق الدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، على إنشاء أكبر مدينة متكاملة للمخلفات في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، موضحًا أن المشروع كبير جدًا وكان حلمًا بالنسبة إلينا وجاء بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع البنك الدولي.

وأضاف أبوسنة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا المجمع يقام على أكثر من 1200 فدان، ومتوقع أن يخدم منظومة إدارة المخلفات لمدة 50 سنة ويخدم القاهرة الكبرى.

إنشاء خلايا لإدارة المخلفات بكل أنواعها

ولفت رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن فكرة المشروع تقوم على إنشاء خلايا لإدارة المخلفات بكل أنواعها مثل الخطرة والبلدية والطبية والهدم والبناء والإلكترونية، كما أن الدولة تؤسس البنية التحتية كاملة ثم تطرحها للاستثمار بتكنولوجيات على أعلى مستوى.

وأوضح أنه تم العمل منذ 3 أشهر بالتعاون مع البنك الدولي، وسننتهي منها خلال 9 أشهر، وتعتبر هذه المدينة إضافة لمنظومة إدارة المخلفات التي بدأت في عام 2019، وهذا المشروع يربط بين جودة الهواء وإدارة المخلفات.