عيسى الخرافين: التنمية بسيناء شاملة وغير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن سيناء في الخط الأول للتنمية التي أصبحت شاملة وغير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، خاصة في النشاط الزراعي، لافتًا إلى أن تنمية سيناء تعد إضافة إلى مساحة مصر الزراعية.

وأضاف "الخرافين"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "أدعو من في الوادي أن يجيئوا إلى أراضي سيناء ويعمروها، بغرض سد الفجوة وزيادة عدد الأيدي العاملة خاصة في وسط سيناء التي بها آبار".

نحن في حاجة ماسة إلى أيد عاملة في سيناء

وأوضح شيخ مشايخ قبائل سيناء، أنه تم بناء البيوت بوسط سيناء، معقبًا: "كل مواطن يحصل على بيت و5 أفدنة مزروعة بالزيتون، ويتم تخصيص ماكينات مياه لكل مجموعة من المزارعين".

وتابع:"نحن في حاجة ماسة إلى أيدي عاملة في سيناء وسط إتاحة فرص عمل، ويمكن تسلم أراض ووجود إقامة، كما أنه يتوافر بالساحل الشمالي على البحر الأبيض المتوسط أراضٍ وماكينات التحلية هناك وسط جهود غير مسبوقة للتنمية تشمل كل ربوع مصر".