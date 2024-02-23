الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدير "إهناسيا التخصصي": المستشفى صرح طبي عظيم.. ويقدم خدماته بالمجان

مستشفى إهناسيا التخصصي
مستشفى إهناسيا التخصصي

قال الدكتور عبد الله أسامة، مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي، إن المستشفى صرح طبي عظيم، حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 سبتمبر 2023.

وأضاف أسامة، خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن المستشفى مقام على مساحة أكثر من 16 ألف متر، ويضم 6 مبان منها 3 مبان رئيسية تضم العيادات والاستقبال والأشعة، ولدينا معمل وغسيل كلوي، و138 سريرا منها 14 سرير حضانة، و9 أسرة عناية مركزة، و6 رعاية متوسطة.

وأوضح أن المستشفى تعمل من خلال التأمين الصحي أو على نفقة الدولة بنسبة 90%، وبالتالي فإن المواطن يحصل على الخدمة مجانيًا.

اهناسيا اهناسيا التخصصي مدير عام إهناسيا التخصصي التخصصى صرح طبي عظيم الدكتور عبد الله أسامة

مواد متعلقة

أستاذ اقتصاد: الصفقة الاستثمارية تعزز احتياطى النقد الأجنبى وتقطع الطريق على السوق السوداء

"المصريين الأحرار": الصفقة الاستثمارية الكبرى سيكون لها أثر مباشر على الاقتصاد والمواطن

المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب يطلق بوستر الدورة الثامنة

خبير: السلاح الجوى الإسرائيلى استبق التحقيق والنتائج بتدمير 30 ألف هدف

القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل جلسات الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية

قصف مدفعى وإطلاق نار من زوارق الاحتلال غرب مخيم النصيرات بغزة

الصحة الفلسطينية: إجلاء 18 مريضًا من مجمع ناصر بخان يونس للمستشفيات الميدانية

ممثل السعودية أمام "العدل الدولية": نرفض أى تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ليفربول يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسى

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة