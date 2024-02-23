مدير "إهناسيا التخصصي": المستشفى صرح طبي عظيم.. ويقدم خدماته بالمجان

قال الدكتور عبد الله أسامة، مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي، إن المستشفى صرح طبي عظيم، حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 سبتمبر 2023.

وأضاف أسامة، خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن المستشفى مقام على مساحة أكثر من 16 ألف متر، ويضم 6 مبان منها 3 مبان رئيسية تضم العيادات والاستقبال والأشعة، ولدينا معمل وغسيل كلوي، و138 سريرا منها 14 سرير حضانة، و9 أسرة عناية مركزة، و6 رعاية متوسطة.

وأوضح أن المستشفى تعمل من خلال التأمين الصحي أو على نفقة الدولة بنسبة 90%، وبالتالي فإن المواطن يحصل على الخدمة مجانيًا.