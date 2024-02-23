أستاذ اقتصاد: الصفقة الاستثمارية تعزز احتياطى النقد الأجنبى وتقطع الطريق على السوق السوداء

قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كانت نتيجة لجهود كبيرة من الحكومة خلال الشهور الماضية رغم التحديات العالمية.

وأضاف عبدالله، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة اتخذت إجراءات من الناحية التنظيمية وعملت على تهيئة الاستثمار بشكل كامل، ما دفع بقدوم هذه الاستثمارات كبداية عدد من الصفقات الكبيرة في مختلف القطاعات.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن هذه الصفقة سيكون لها أثر إيجابي كبير على سوق النقد بشكل مباشر، حيث ستعزز من احتياطي النقد الأجنبي ما يمنح الفرصة للبنوك والجهاز المصرفي للوفاء بكل المدفوعات والتزامات بالنقد الأجنبي، وهذا الأمر سيقطع الطريق بشكل مباشر على تجَّار السوق السوداء والمضاربين في سوق النقد بشكل غير قانوني.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنه منذ الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى ساد ارتباك حاد في أسعار الصرف بالسوق الموازية، مؤكدًا أنه مع بداية الأسبوع المقبل سنشهد انخفاضًا حادًا في السوق السوداء، حيث إننا سنشهد تحسنًا كبيرًا وطفرة خلال الفترة المقبلة.