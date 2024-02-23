الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: الصفقة الاستثمارية تعزز احتياطى النقد الأجنبى وتقطع الطريق على السوق السوداء

الدكتور فرج عبدالله
الدكتور فرج عبدالله

قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كانت نتيجة لجهود كبيرة من الحكومة خلال الشهور الماضية رغم التحديات العالمية.

وأضاف عبدالله، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة اتخذت إجراءات من الناحية التنظيمية وعملت على تهيئة الاستثمار بشكل كامل، ما دفع بقدوم هذه الاستثمارات كبداية عدد من الصفقات الكبيرة في مختلف القطاعات. 

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن هذه الصفقة سيكون لها أثر إيجابي كبير على سوق النقد بشكل مباشر، حيث ستعزز من احتياطي النقد الأجنبي ما يمنح الفرصة للبنوك والجهاز المصرفي للوفاء بكل المدفوعات والتزامات بالنقد الأجنبي، وهذا الأمر سيقطع الطريق بشكل مباشر على تجَّار السوق السوداء والمضاربين في سوق النقد بشكل غير قانوني.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنه منذ الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى ساد ارتباك حاد في أسعار الصرف بالسوق الموازية، مؤكدًا أنه مع بداية الأسبوع المقبل سنشهد انخفاضًا حادًا في السوق السوداء، حيث إننا سنشهد تحسنًا كبيرًا وطفرة خلال الفترة المقبلة.

الصفقة الاستثمارية الصفقة الاستثمارية الكبرى تفاصيل الصفقة الاستثمارية جهود كبيرة من الحكومة أستاذ اقتصاد الشهور الماضية الدكتور فرج عبدالله

مواد متعلقة

المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب يطلق بوستر الدورة الثامنة

خبير: السلاح الجوى الإسرائيلى استبق التحقيق والنتائج بتدمير 30 ألف هدف

القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل جلسات الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية

قصف مدفعى وإطلاق نار من زوارق الاحتلال غرب مخيم النصيرات بغزة

الصحة الفلسطينية: إجلاء 18 مريضًا من مجمع ناصر بخان يونس للمستشفيات الميدانية

ممثل السعودية أمام "العدل الدولية": نرفض أى تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة

الاحتلال يدمر 20 منزلًا على الأقل بحى الزيتون فى غزة

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 103 شهداء و142 مصابًا

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

الفراخ بـ95 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة