القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل جلسات الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا حول محكمة العدل الدولية وجلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية لممارسات الاحتلال.

محكمة العدل الدولية:

قدمت جنوب إفريقيا طلبًا لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكاتها في قطاع غزة.

انضمت أكثر من 50 دولة إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لإدانة الإبادة الجماعية.

عقدت المحكمة جلستين علنيتين الأولى للاستماع إلى جنوب إفريقيا والثانية للاستماع إلى إسرائيل.

أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من تدابير لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ألزمت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير إليها في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

قرار محكمة العدل لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مؤخرًا رفضت المحكمة طلبًا تقدمت به جنوب إفريقيا لفرض إجراءات إضافية لحماية مدينة رفح الفلسطينية.