الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل جلسات الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا حول محكمة العدل الدولية وجلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية لممارسات الاحتلال.

 

محكمة العدل الدولية: 

قدمت جنوب إفريقيا طلبًا لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكاتها في قطاع غزة.

انضمت أكثر من 50 دولة إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لإدانة الإبادة الجماعية.

عقدت المحكمة جلستين علنيتين الأولى للاستماع إلى جنوب إفريقيا والثانية للاستماع إلى إسرائيل.

أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من تدابير لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ألزمت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير إليها في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

قرار محكمة العدل لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مؤخرًا رفضت المحكمة طلبًا تقدمت به جنوب إفريقيا لفرض إجراءات إضافية لحماية مدينة رفح الفلسطينية.

محكمة العدل الدولية العدل الدولية القاهرة الإخبارية جلسات الاستماع العلنية تفاصيل جلسات الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية

مواد متعلقة

قصف مدفعى وإطلاق نار من زوارق الاحتلال غرب مخيم النصيرات بغزة

الصحة الفلسطينية: إجلاء 18 مريضًا من مجمع ناصر بخان يونس للمستشفيات الميدانية

ممثل السعودية أمام "العدل الدولية": نرفض أى تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة

الاحتلال يدمر 20 منزلًا على الأقل بحى الزيتون فى غزة

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 103 شهداء و142 مصابًا

ممثل جنوب إفريقيا بـ"العدل الدولية": يجب تفكيك كل المستوطنات وتنفيذ حل الدولتين

دفاع جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل: إقامة دولة فلسطينية الحل الوحيد لتعزيز السلام بالشرق الأوسط

"العدل الدولية" تواصل الاستماع للمرافعات بشأن ممارسات إسرائيل

الأكثر قراءة

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب