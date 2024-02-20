"العدل الدولية" تواصل الاستماع للمرافعات بشأن ممارسات إسرائيل

تواصل محكمة العدل الدولية، عقد اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الجزائر تشارك فى الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية

وتشارك الجزائر في الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وتكون مشاركة الجزائر من خلال فريق قانوني تم تدريبه بناءً على تعليمات الرئيس الجزائري، وبإشراف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، حيث قدمت عرضا كتابيا وملاحظات حول العروض الكتابية لدول أخرى تماشيا مع مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها المحكمة بهذا الخصوص.