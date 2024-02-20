دفاع جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل: إقامة دولة فلسطينية الحل الوحيد لتعزيز السلام بالشرق الأوسط

قال عضو فريق دفاع جنوب إفريقيا، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف عضو فريق دفاع جنوب إفريقيا، خلال كلمته في اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية: تجربتنا المريرة مكنتنا من المساهمة في تثبيت القانون الدولي اليوم.

الفلسطينيون يتم اعتقالهم بطريقة غير قانونية

وأوضح أن الفلسطينيين يتم اعتقالهم بطريقة غير قانونية تسمى الاعتقال الإداري، كما عملت إسرائيل على زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما يخالف القوانين الدولية.

وأشار عضو فريق دفاع جنوب إفريقيا، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والإنسانية، منوهًا بأن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا واضحا للبند 14 من قانون حقوق الإنسان.