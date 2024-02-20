الصحة الفلسطينية: إجلاء 18 مريضًا من مجمع ناصر بخان يونس للمستشفيات الميدانية

أعلنت الصحة الفلسطينية عن أنه تم إجلاء 18 مريضًا من مجمع ناصر الطبي بخان يونس إلى المستشفيات الميدانية، ولا يزال 118 آخرون داخل المجمع.

الوضع داخل مجمع ناصر تجاوز الكارثة

ونوهت الصحة الفلسطينية بأن الوضع داخل مجمع ناصر، الذي حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية، تجاوز الكارثة، ويشكل تهديدًا مباشرًا على حياة الطواقم والمرضى.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الطواقم الطبية والمرضى في مجمع ناصر بلا كهرباء ولا ماء ولا طعام وبلا أكسجين ولا رعاية طبية مناسبة للحالات الصعبة.