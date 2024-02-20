خبير: السلاح الجوى الإسرائيلى استبق التحقيق والنتائج بتدمير 30 ألف هدف

قال أحمد شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن السلاح الجوي الإسرائيلي استبق التحقيق والنتائج من خلال إعلانه أمس الأول عن تدمير 30 ألف هدف، وبذلك يكون وضع نفسه في المكان الآمن بعيدًا عن الإخفاقات التي سجلت على سلاحي المشاة والمدرعات، إضافة إلى الإخفاقات الأمنية.

وأضاف شديد، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن سلاح الجو أعلن أنه قام بتنفيذ 30 ألف ضربة جوية، وبذلك يكون ذهب بعيدًا من حيث إلقاء الصورة السيئة للسلاح، خاصة أن لجنة إخفاء الحقائق التي سجلت عقب أحداث 6 أكتوبر 1973 حمّلت سلاح الجو 57% من المسئولية في فشل الحرب.

سلاح الجو ذهب بعيدًا بخطوة استباقية

وأوضح خبير الشئون الإسرائيلية، أن سلاح الجو ذهب بعيدًا بخطوة استباقية قبل تشكيل اللجان وتقديم نتائجها، منوهًا بأن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي وأيضًا رئيس الأركان كان هدفهما براءة سلاح الطيارين، وكذلك التقنيات العسكرية التي تمتلكها قوات الاحتلال.