"المصريين الأحرار": الصفقة الاستثمارية الكبرى سيكون لها أثر مباشر على الاقتصاد والمواطن

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار" وعضو مجلس الشيوخ، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها مجلس الوزراء ستمنح المزيد من الزخم حولها، فهي توصف بأنها الصفقة الأكبر وتشمل بداخلها عدة صفقات.

وأضاف خليل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد سُمعة ويعتمد على الخبر حين ينتقل، وهذه الصفقة سيكون لها أثر مباشر على الاقتصاد والمواطن، حيث ستدخل سيولة نقدية من العملات الأجنبية البنك المركزي، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر العملة.

ونوَّه رئيس حزب "المصريين الأحرار" بأن المضاربة على السلع ستقل، وهو ما ينعكس على الأسعار، وعلى مدار السنوات الماضية كان البعض يتحدث عن جدوى مشروعات الطرق والمدن، وهنا يجب أن نتحدث عن أمر، وهو أن الصفقة الكبرى تم التفاوض عليها في العاصمة الإدارية.

وتابع: "عندما يدخل مستثمر أو كيان كبير في العاصمة الإدارية ويرى ما وصلت إليه من تقدم والرقمنة والتحديث فإنه سيطمئن، لأنه مكان متقدم، وهذا ما ينطبق على الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، وهي نماذج حية تقنع المستثمرين بضخ الاستثمارات".

وأردف: "لو لم يكن هناك قضاء على الإرهاب منذ عدة سنوات لما أتى مستثمر، ولو لم يكن هناك شبكة من البنية التحتية مثل الطرق والكباري والكهرباء وبداية تصنيع حقيقي في مصر لما جاء هذا المستثمر".