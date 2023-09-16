الرئيس السيسى يفتتح مستشفى إهناسيا التخصصى فى بنى سويف

بتكلفة 262 مليون جنيه..

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، مستشفى إهناسيا التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بمحافظة بني سويف، أحد المستشفيات التي أنشأتها الدولة، لتقدم إضافة كبيرة للمنظومة الصحية داخل المحافظة لخدمة أهالي بني سويف.

وتستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن المستشفى الجديدة والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية داخل المحافظة ومحافظات الجمهورية، حيث بلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى ما يقرب من 262 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية، ويهدف التطوير إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في قطاع الصحة.

أقسام المستشفى الجديد

أُقيم المستشفى الجديد على مساحة 10 آلاف متر، حيث يضم المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي والحضانات وأقسام التعقيم والأشعة والطوارئ والاستقبال وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة وغيرها، لتخدم أهالي مركز ومدينة إهناسيا، فالمستشفى يقوم باستقبال المرضى على مدار 24 ساعة من خلال عيادات تخصصية وكل الأقسام وعناية مركزة للأطفال وحضانات وأقسام داخلي، وغرف عمليات.

ويبلغ عدد الأسرّة 168 سريرًا، بالإضافة إلى 23 سريرًا داخل قسم الطوارئ و9 أسرّة بالعناية المركزة، و16 حضَّانة، و46 ماكينة غسيل كلوي، حيث يقدم المستشفى خدماته الصحية في تخصصات "الطوارئ، الرعاية المركزة، الحضَّانات، رعاية أطفال، النساء والتوليد، الجراحة العامة، جراحة المخ والأعصاب، العظام، العيادات الخارجية".

افتتاح مشروعات "حياة كريمة" في بني سويف

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، مشروعات المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية سدس بمركز ببا بمحافظة بني سويف، حيث تسهم تلك المشروعات بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين داخل تلك القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

مستشفى اهناسيا التخصصي

مستشفى اهناسيا التخصصي

مستشفى اهناسيا التخصصي

مستشفى اهناسيا التخصصي

مستشفى اهناسيا التخصصي