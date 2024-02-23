أستاذ اقتصاد: رفع كفاءة الخدمات ضمن أولويات الخطة الشاملة لتطوير الصعيد

تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن جهود الدولة في تطوير الصعيد، مشيرًا إلى أن الخطة الشاملة لتطوير الصعيد جاءت فيها الأولويات الاقتصادية بشكل كبير، حيث بدأت بعلاج المشكلة من جذورها.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز": "إننا في الماضي شهدنا فجوة تنموية مرعبة كانت آثارها كارثية على الدولة المصرية خاصة الصعيد، والتي شملت مستوى الفقر ومعدل البطالة ومستوى الخدمات التي لها علاقة برفاهية المواطن".

رفع كفاءة الخدمات

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن المواطن الذي كان يريد مستوى رفاهية معتدل لأسرته، أو البحث عن فرصة استثمارية لزيادة دخله لم يكن لديه بديل سوى أن يترك الصعيد وينزح إلى العاصمة حيث الخدمات والفرص، وهذا جعل الدولة تبدأ في إنشاء خطة شاملة بدأت بتعزيز الخدمات الأساسية من خلال وضع برامج مثل "تنمية الصعيد"، وأيضًا المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة"، وكان لإقليم الصعيد نصيب الأسد منها.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن ترتيب الأولويات بدأ برفع كفاءة الخدمات التي يحصل عليها المواطن ثم البنية التحتية ثم تبني ما يطلق عليه التنمية المتوازنة، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية الخاصة بتعزيز فرص الاستثمار داخل كل محافظة.