الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير الخدمات الطبية بـ"إهناسيا التخصصي": نستقبل كل الحالات النوعية والتخصصات النادرة

مستشفى إهناسيا التخصصي
مستشفى إهناسيا التخصصي

قال الدكتور مدحت سليمان، نائب مدير مستشفى إهناسيا التخصصي ومدير الخدمات الطبية، إن المستشفى تتعامل مع كل أنواع الحالات المتواجدة، ولدينا استقبال طوارئ يعمل على مدار 24 ساعة.

وأضاف سليمان، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز": "إننا نستقبل كل الحالات النوعية وكل التخصصات النادرة بدءًا من الحوادث لحالات الطوارئ والاستكشاف وحالات العناية المركزة، وأيضًا اختلفت نوعية المرضى خلال الفترة الماضية بعد إضافة عدد من التخصصات الجديدة مثل الجراحات والأوعية الدموية وجراحات التجميل والجراحة العامة، وتخصصات العظام وتغيير المفاصل". 

ولفت نائب مدير مستشفى إهناسيا التخصصي ومدير الخدمات الطبية، إلى أن جميع الوحدات الطبية المتخصصة تعمل على مدار الأسبوع.

اهناسيا مدير الخدمات الطبية الدكتور مدحت سليمان الحالات النوعية التخصصات النادرة

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