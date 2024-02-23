الجمعة 23 فبراير 2024
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أستاذ علاقات دولية: مصر تتحرك فى جميع الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الماليزي يأتي في إطار استمرار الجهود المصرية لإيجاد ظهير سياسي حقيقي داعم للقضية الفلسطينية، باعتبار أن مصر تتحرك على جميع الاتجاهات سواء غربًا أو شرقًا في سبيل إيجاد دعم للقضية وتثبيت دعائمها.

دور تاريخي تلعبه القاهرة والقيادة السياسية

وأضاف فارس، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية في الأساس في ظل توافق الرؤى بين مصر وماليزيا، الذي يعتمد على تنفيذ مبدأ حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، وضرورة العمل بشكل كبير على إيجاد وقف شامل لإطلاق النار وإنفاذ كل أوجه المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن الدولة المصرية تتحرك في إطار السعي بكل قوة إلى أن يكون هناك دعم حقيقي للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الدور التاريخي الذي تلعبه القاهرة والقيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي هو دور محوري كبير على المستوى السياسي والقانوني، وأيضًا مستوى المساعدات الإنسانية.

القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية مصرية مصر تلعب أدوار مركبة أدوار مركبة مصر حامد فارس الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية

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