فريدة الشوباشى: إسرائيل تعيث فى غزة إجرامًا ووحشية بشعة ضد الإنسانية

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن إسرائيل أصبحت تعيث في قطاع غزة إجرامًا ووحشية بشعة ضد الإنسانية تحت غطاء أمريكا التي تعتبر نفسها محور العالم وتخضع الأمور لإرادتها.

وأعربت الشوباشي، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن استيائها من توجه الإدارة الأمريكية المنحاز ضد الفلسطينيين، بينما تصرح بأن ما يعنيها هو إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين دون الاكتراث بالوضع الإنساني في قطاع غزة.

نقل المأساة الإنسانية في قطاع غزة

وأشادت الكاتبة الصحفية، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على نقل المأساة الإنسانية في قطاع غزة لجميع من يلتقي بهم من قادة العالم، وهو ما غيّر مواقف الكثير من الدول لتقف ضد التوجه الأمريكي المنحاز طوال الوقت إلى الكيان الإسرائيلي.

وأكدت الكاتبة الصحفية أن الأولويات الآن هي إدخال المساعدات بعد فضح الوضع الكارثي الذي لم يشهد مثيلًا له في العالم.