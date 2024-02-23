محمد عزالدين: توقيت الصفقة الاستثمارية يساعد على الاستقرار بشكل كبير للسوق

قال الكاتب الصحفي محمد عزالدين، إن الصفقة الاستثمارية الكبري جاءت في توقيت مهم للغاية، وهو الوقت الذي راهن فيه البعض على إمكانية نجاح مصر في تحقيق اختراق للضغوط الذي يفرضها المتغيرات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات ومنها الاقتصاد المصري، إضافة الى الحرب الخفية الإلكترونية سواء من كتائب جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي أو بعض المنافسين بشكل خفي.

وأكد عزالدين، خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن توقيت الصفقة الاستثمارية يساعد على الاستقرار بشكل كبير للسوق الداخلية خاصة في العملة الأجنبية والدولار، لافتًا إلى أن هذا الاستثمار هو الأكبر وسوف يعلن الدكتور مصطفي مدبولي التفاصيل بالكامل.

الاستثمار مرحلة جديدة من جذب المشروعات العملاقة

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هذا الاستثمار هو مرحلة جديدة من جذب المشروعات العملاقة، وشكل جديد في التطوير سواء على المستوى المعماري أو مستوي الخدمات السياحية المقدمة ومستوي الشركات التي تشارك، إضافة إلى جاذبية وعبقرية الموقع المصري.

وأشار الكاتب الصحفي إلى البنية الأساسية التشريعية والدعم السياسية الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحرص على توفير البنية الأساسية التحتية للاستثمار سواء كانت بنية معمارية أو اتصالات ودعم سياسي كبير ومواقف دولية.