خطة تطوير شاملة.. الساحل الشمالى الغربى تنمية بلا حدود (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد خطة تطوير شاملة للساحل الشمالي الغربي تنمية بلا حدود.
خطة تطوير شاملة للساحل الشمالي:
- المشروع القومي الثالث من سلسلة مشروعات التنمية على مستوى الجمهورية.
- يعد المشروع ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
- يمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم لمسافة نحو 500 كم.
- تتمتع المنطقة بظهير صحراوي يمتد لأكثر من 280 كم ويشغل مسطح نحو 160 ألف كم تقريبًا.
- تتمتع منطقة الساحل الشمالي الغربي بالكثير من موارد ومقومات التنمية.
- أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال الأربعين عامًا المقبلة.
- ستوفر المشروعات المخطط تنفيذها 11 مليون فرصة عمل حتى سنة 2052.