الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خطة تطوير شاملة.. الساحل الشمالى الغربى تنمية بلا حدود (فيديو)

الساحل الشمالي الغربي
الساحل الشمالي الغربي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد خطة تطوير شاملة للساحل الشمالي الغربي تنمية بلا حدود.

خطة تطوير شاملة للساحل الشمالي:

- المشروع القومي الثالث من سلسلة مشروعات التنمية على مستوى الجمهورية.

- يعد المشروع ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

- يمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم لمسافة نحو 500 كم.

- تتمتع المنطقة بظهير صحراوي يمتد لأكثر من 280 كم ويشغل مسطح نحو 160 ألف كم تقريبًا.

- تتمتع منطقة الساحل الشمالي الغربي بالكثير من موارد ومقومات التنمية.

- أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال الأربعين عامًا المقبلة.

- ستوفر المشروعات المخطط تنفيذها 11 مليون فرصة عمل حتى سنة 2052.

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