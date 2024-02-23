خطة تطوير شاملة.. الساحل الشمالى الغربى تنمية بلا حدود (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد خطة تطوير شاملة للساحل الشمالي الغربي تنمية بلا حدود.

خطة تطوير شاملة للساحل الشمالي:

- المشروع القومي الثالث من سلسلة مشروعات التنمية على مستوى الجمهورية.

- يعد المشروع ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

- يمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم لمسافة نحو 500 كم.

- تتمتع المنطقة بظهير صحراوي يمتد لأكثر من 280 كم ويشغل مسطح نحو 160 ألف كم تقريبًا.

- تتمتع منطقة الساحل الشمالي الغربي بالكثير من موارد ومقومات التنمية.

- أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال الأربعين عامًا المقبلة.

- ستوفر المشروعات المخطط تنفيذها 11 مليون فرصة عمل حتى سنة 2052.