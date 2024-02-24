السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

في أجواء تنافسية.. ختام بطولة منطقة القاهرة للإسكواش

عاصم خليفة
عاصم خليفة

قال عاصم خليفة، رئيس اتحاد الإسكواش في مصر، إن الموسم مليء ببطولات المناطق مثل بطولة منطقة القاهرة، وبطولة منطقة بورسعيد، وبطولة منطقة الجيزة، مشيرًا إلى أن بطولة منطقة القاهرة من أكبر البطولات، ويشارك فيها أكبر عدد ممكن من اللاعبين بما يصل إلى 1600 لاعب ولاعبة. 

وأضاف خليفة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن الكثير من المباريات لُعِبَت في هذه البطولة، لافتًا إلى أن المنافسة دائما ما تكون شرسة في بطولة القاهرة.

ثاني أكبر بطولات الموسم

فيما قال المهندس أشرف الخولي، رئيس منطقة القاهرة للإسكواش، إن بطولات المناطق هي ثاني أكبر بطولات في الموسم بعد بطولة الجمهورية، ولثاني موسم على التوالي تشهد البطولة مشاركة أكبر قدر من اللاعبين. 

وأشار الخولي، إلى أن أهمية بطولة المنطقة تأتي من النقاط التي يحصل عليها اللاعب أكثر من البطولات الأخرى مثل بطولات الأندية.

واختتمت منطقة القاهرة للاسكواش فعالياتها والتي تعتبر ثاني أكبر بطولة بعد بطولة الجمهورية بحضور أبطال اللعبة على مستوى المحافظة. 

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