الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وكيل "رياضة الإسكندرية" تكشف تفاصيل مبادرة "أنتِ منتجة" (فيديو)

الدكتورة صفاء الشريف،
الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمرأة، حيث  أطلق على 2017 عام المرأة، لذلك كان من الضروري على وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، الاهتمام بالمرأة في كل الجوانب.

“أنتي منتجة” تهدف لتعليم السيدات كيفية صناعة المنتجات

وأشارت الشريف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أنه جرى إطلاق مبادرة «أنت منتجة» في كل مراكز الشباب في محافظة الإسكندرية بآن واحد، والتي تهدف لتعليم السيدات كيفية صناعة المنتجات المختلفة التي يرغبن في تعلمها بصورة مجانية، ثم بيعها بمعارض صغيرة سيتم إقامتها في كل مراكز الشباب بالمحافظة.

وأوضحت، أن كل سيدة أو فتاة تنضم لمبادرة «أنتِ منتجة» تختار الحرفة التي تريد تعلمها، لأغراض خاصة بها، فمثلا فالبعض يريد تعلم صناعة الإكسسوارات لبيعها من أجل زيادة دخل الأسرة، بينما آخريات تفضل عمل إكسسوارات من أجل توفير نفقة شرائها لبناتها.

أنت منتجة مبادرة أنت منتجة وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية

مواد متعلقة

الأرصاد للمواطنين: "فصل الشتاء لم ينته.. إحنا فى فترة مرض"

الصليب الأحمر: الاحتلال الإسرائيلى يواصل أعماله العدائية فى محيط مستشفيات غزة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يقصف بالمدفعية المناطق الشرقية بغزة

"عمليات جراحية دون تخدير".. الهلال الأحمر الفلسطينى يكشف حجم الكارثة الصحية بغزة

اجتماع باريس للوصول إلى هدنة فى غزة يخرج بمقترح جديد

في أجواء تنافسية.. ختام بطولة منطقة القاهرة للإسكواش

"القاهرة الإخبارية": غارة إسرائيلية جديدة على بلدة بليدا فى لبنان

إعلام عبرى: وفد إسرائيل بمباحثات باريس عاد إلى تل أبيب اليوم

الأكثر قراءة

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

لمناقشة أسماء الأسرى الفلسطينيين.. كواليس القرار الإسرائيلى لإرسال وفد إلى قطر لإنهاء صفقة التبادل مع حماس

قفزت من السيارة.. حبس سائق بتهمة محاولة اختطاف فتاة بالشروق

توقعات سعر الذهب عيار 21 بعد الانخفاض.. أسعار الأعيرة المختلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء فى فلسطين خلال يناير الماضى

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية