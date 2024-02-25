وكيل "رياضة الإسكندرية" تكشف تفاصيل مبادرة "أنتِ منتجة" (فيديو)

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمرأة، حيث أطلق على 2017 عام المرأة، لذلك كان من الضروري على وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، الاهتمام بالمرأة في كل الجوانب.

“أنتي منتجة” تهدف لتعليم السيدات كيفية صناعة المنتجات

وأشارت الشريف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أنه جرى إطلاق مبادرة «أنت منتجة» في كل مراكز الشباب في محافظة الإسكندرية بآن واحد، والتي تهدف لتعليم السيدات كيفية صناعة المنتجات المختلفة التي يرغبن في تعلمها بصورة مجانية، ثم بيعها بمعارض صغيرة سيتم إقامتها في كل مراكز الشباب بالمحافظة.

وأوضحت، أن كل سيدة أو فتاة تنضم لمبادرة «أنتِ منتجة» تختار الحرفة التي تريد تعلمها، لأغراض خاصة بها، فمثلا فالبعض يريد تعلم صناعة الإكسسوارات لبيعها من أجل زيادة دخل الأسرة، بينما آخريات تفضل عمل إكسسوارات من أجل توفير نفقة شرائها لبناتها.