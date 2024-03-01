الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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السفير جمال بيومى: القاهرة مستمرة فى تقديم دعمها الكامل لتحقيق استقرار الخرطوم

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

أعرب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن سعادته البالغة بالدور الإقليمي الريادي لمصر في المنطقة لتحقيق توازنات وتهدئة، وأوضح أن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، للقاهرة أمس، ولقاءه بالرئيس السيسي يؤكد استمرار القاهرة في تقديم دعمها الكامل لتحقيق استقرار الخرطوم، منوهًا بأن الغرض من الزيارة هو أن مصر وجه مقبول لكل الأطراف.

 

 هناك 5 ملايين سوداني يقيمون بيننا في مصر ولا نعتبرهم ضيوفًا

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك 5 ملايين سوداني يقيمون بيننا في مصر، ولا نعتبرهم أبدًا ضيوفًا أو لاجئين، بل هم في بيوتهم وأغلبهم يسكنون مساكن يملكونها، وآلاف من أبناء السودان يدرسون بالأزهر، وبالتالي بيننا جالية مصرية سودانية مختلطة، وفي المقابل هناك آلاف المصريين يعيشون في السودان سواء يعملون بأجهزة مراقبة النيل أو حتى فرع جامعة الإسكندرية بالخرطوم.

وأشار السفير جمال بيومي، إلى أنه من الجيل الذي ولد وهتف لعلم مملكة مصر والسودان وهو في المدرسة الإبتدائية وكذلك الثانوية، وحتى في الجامعة كانوا يهتفون لعلم جمهورية مصر والسودان.

وأشار بيومي، إلى أن رئيس اتحاد كلية تجارة جامعة الإسكندرية وقت دراستي كان سودانيًا، وهكذا تربينا، مؤكدًا أن السودان جزء منا ونحن جزء منه، وهناك قول جميل للرئيس الراحل أنور السادات، بأن حدود مصر الجنوبية هي جوبا وحدود السودان الشمالية هي الإسكندرية، ونأمل أن نشعر بهذا الشعور.

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