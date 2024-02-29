سياسى لـ"الدستور": زيارة البرهان للقاهرة تؤكد أهمية دور مصر فى إنهاء حرب السودان

قال محمد الياس الباحث السياسي السوداني، إن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان للقاهرة، دليل واضح على دور مصر في إنهاء الحرب بالسودان، واهتمام مصر الكبير بالشعب السوداني.

وأضاف “البرهان” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيارة القاهرة جاءت بعد زيارة البرهان لليبيا وجميعها مباحثات تدعو إلى التهدئة وإنهاء الحرب في السودان.

وتابع أن المبادرة الأخيرة التي طرحت في مصر منذ يوليو الماضي وفي المنامة الشهر الماضي تؤكد أن الجيش السوداني يسعى إلى الحسم والقضاء على تمرد ميليشا الدعم السريع، وتأكيدًا على دور مصر في انهاء الحرب في السودان.