الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سياسى لـ"الدستور": زيارة البرهان للقاهرة تؤكد أهمية دور مصر فى إنهاء حرب السودان

الرئيس السيسي والبرهان
الرئيس السيسي والبرهان

قال محمد الياس الباحث السياسي السوداني، إن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان للقاهرة، دليل واضح على دور مصر في إنهاء الحرب بالسودان، واهتمام مصر الكبير بالشعب السوداني.

وأضاف “البرهان” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيارة القاهرة جاءت بعد زيارة البرهان لليبيا وجميعها مباحثات تدعو إلى التهدئة وإنهاء الحرب في السودان.

وتابع أن المبادرة الأخيرة التي طرحت في مصر منذ يوليو الماضي وفي المنامة الشهر الماضي تؤكد أن الجيش السوداني يسعى إلى الحسم والقضاء على تمرد ميليشا الدعم السريع، وتأكيدًا على دور مصر في انهاء الحرب في السودان.

البرهان السودان مصر القاهرة زيارة

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

شعبة القصابين: 20 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار اللحوم وتوقعات باستمرار التراجع

صنّاع وأبطال مسلسل «المعلم»: يكشف خبايا الصراعات بين التجار داخل سوق السمك

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70