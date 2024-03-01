الجمعة 01 مارس 2024
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باحث: الجرائم الإسرائيلية فى غزة سببت حرجًا دوليًا لأمريكا أمام العالم

محمد فوزي، الباحث
محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن مهمة في الوقت الراهن، الذي تجري فيه تأكيدات وتفاهمات بين القاهرة وواشنطن، فضلًا عن مُباحثات دولية مكثفة بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة.

وأضاف فوزي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كم الجرائم الإسرائيلية التي اُرتكبت داخل غزة تُسبب العديد من الإشكالات للإدارة الأمريكية، سواء أمام الرأي العام الأمريكي نفسه لتنامي الانتقادات الداخلية، أو الحرج الدولي باعتبارها مسئولة عن هذه الجرائم الإسرائيلية، ومشاركة في هذه العمليات التي تتم بشكل مباشر عبر الدعم والرعاية المقدمين لإسرائيل وغيرها من أوجه الدعم.

وأكد أنه من المخطط استكمال المباحثات بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة بالقاهرة، خلال الساعات المقبلة، لافتًا إلى أنَّ المباحثات المصرية الأمريكية الهاتفية تتزامن مع تنامي وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

المباحثات الأمريكية عبّرت عن الثوابت المصرية تجاه الملف الفلسطينى

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر أن المباحثات المصرية الأمريكية عبّرت عن الثوابت المصرية تجاه الملف الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بالتأكيد على بعض الأولويات الملحة الراهنة، متمثلة في ضرورة وقف إطلاق النار، وتكثيف عملية إدخال المساعدات للقطاع.

غزة الجرائم الإسرائيلية حرجا دولي ا لأمريكا أمام العالم باحث الجرائم الإسرائيلية داخل غزة محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات

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