الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استثمار 150 مليار دولار.. أبرز المعلومات عن تطوير رأس الحكمة (فيديوجراف)

رأس الحكمة
رأس الحكمة

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” تقريرًا حول مشروع تطوير رأس الحكمة.

مشروع تطوير رأس الحكمة:

وقعت الحكومة المصرية مع شركة إماراتية أكبر شراكة استثمارية.

المشروع هو تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

تأتي الشراكة في ضوء الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

تتضمن جزء مالي يتم سداده كمقدم وجزء آخر عبارة عن حصة من الأرباح.

الجزء المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا في شهرين بإجمالي 35 مليار دولار.

أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

يتوقع الجانب الإماراتي استثمارًا ما لا يقل عن 150 مليار دولار.

تطوير منطقة رأس الحكمة في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052.

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