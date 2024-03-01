الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فريدة الشوباشى: العدو الصهيونى لا يؤمن بأى شىء وينفذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إن العدو الصهيوني لا يؤمن بأي شيء، مستشهدة بقول الشاعر جمال بخيت: "دين أبوهم اسمه إيه".

وأضافت "الشوباشي"، خلال لقائها على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العدو يقتل ناس واقفين لتلقي المساعدات في مشهد حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنه لا يوجد ما يبرر هذه الوحشية التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد أشخاص عزل.

إسرائيل تقوم بإبادة جماعية وقتل للنساء والأطفال

وأشارت الكاتبة الصحفية إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس لم يستطع حتى الشهر الرابع الآن أن يهزم "منظمة"، منوهة بأن أمريكا بدأت تشعر بردود الفعل السلبية تجاهها، موضحة أن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية وقتل للنساء والأطفال وصفتها بالممنهجة والحقيرة واللاإنسانية.

ولفتت الكاتبة الصحفية إلى أن الكيان الصهيوني انتهى وإسرائيل تكتب نهايتها، معقبة: "حجم المظاهرات داخل الدول الغربية التي كانت سابقًا تؤيد إسرائيل بشكل مطلق، أصبحت الشعوب في هذه الدول تطالب بحقوق الفلسطينيين وتندد بالقتل والجرائم الإسرائيلية".

العدو الصهيونى العدو الصهيوني لا يؤمن بأي شيء فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى اكسترا نيوز

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