الجمعة 01 مارس 2024
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جميل عفيفى: المقترحات داخل الحوار الوطنى قابلة للتنفيذ.. والمواطن أهم محاور المناقشات

جميل عفيفي
جميل عفيفي

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن جلسات الحوار الوطني بالمجال الاقتصادي تأتي في وقت يمر به العالم بأزمات اقتصادية أثرت بالتبعية على مصر.

 وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال الحوار الوطني الاقتصادي، وقد اتضح هذا من جهود الوزراء في هذا التوقيت تأكيدًا على أهمية خروج كل المقترحات داخل الحوار الوطني في ظل وجود الوزراء وممثلين من الحكومة.

 

 أبرز محاور المناقشات

وأضاف "عفيفي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاهتمام بالمواطن المصري والحماية الاجتماعية وتمكين المواطن من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، فضلًا عن وجود حياة كريمة خلال المرحلة الحالية للتغلب على الصعاب والظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية يعتبر من أهم المحاور للمناقشات داخل الحوار الوطني.

 

رفع الحالة الاقتصادية للمواطن وللتغلب على الأزمات

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن المرحلة الحالية من الحوار الوطني والتوصيات التي تنتج عنه هي قابلة للتنفيذ في ظل وجود الوزراء ومنسقين الحكومة المصرية، بما يرفع من الحالة الاجتماعية للمواطن المصري، وأيضًا مما يرفع من الحالة الاقتصادية للمواطن وللتغلب على الأزمات الاقتصادية الذي يمر بها العالم.

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