الجمعة 01 مارس 2024
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إعادة تأهيل جميع الطرق ومسارات الحركة.. تفاصيل مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالهرم

مشروع تطوير المنطقة
مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالهرم

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول تفاصيل مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالهرم.

مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالهرم

  • إعادة تأهيل جميع الطرق ومسارات الحركة داخل وخارج المنطقة.
  • تنفيذ بوابة إلكترونية على مدخل المنطقة الأثرية من تقاطع شارع الهرم.
  • تمهيد منطقة انتظار السيارات أمام الهرم الأكبر.
  • التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتجميل المنطقة.
  • أكشاك استعلامات لتقديم خدمات هيئة التنشيط السياحي.
  • تنفيذ أسوار مصمتة من الحجر الجيري لتحدد مسارات الحركة.
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