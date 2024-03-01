إعادة تأهيل جميع الطرق ومسارات الحركة.. تفاصيل مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالهرم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول تفاصيل مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالهرم.
مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالهرم
- إعادة تأهيل جميع الطرق ومسارات الحركة داخل وخارج المنطقة.
- تنفيذ بوابة إلكترونية على مدخل المنطقة الأثرية من تقاطع شارع الهرم.
- تمهيد منطقة انتظار السيارات أمام الهرم الأكبر.
- التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتجميل المنطقة.
- أكشاك استعلامات لتقديم خدمات هيئة التنشيط السياحي.
- تنفيذ أسوار مصمتة من الحجر الجيري لتحدد مسارات الحركة.