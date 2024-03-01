الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة.. العراقي طقوس الحطب يفتتح "مسرح الجنوب" في قنا

المهرجان المسرحي
المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

تنطلق مساء اليوم، فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، وتنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بقصر ثقافة قنا.

أوبريت غنائي استعراضي بقيادة المخرج محمد مصطفى

ويشهد حفل الافتتاح أوبريت غنائي استعراضي بقيادة المخرج محمد مصطفى، بمشاركة فرقة قنا للفنون الفنية والاستعراضية، بقيادة أحمد فؤاد، ويليه العرض العراقي «طقوس الحطب» من إخراج دكتور نشأت مبارك حيث تحتفى الدورة الثامنة بالمسرح العراقي.

اختيار (13) عرضًا بالمسابقة الرسمية

وتقام الدورة الثامنة لمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب في الفترة من 1 إلى 6 مارس الجاري، بمشاركة اختيار (13) عرضًا بالمسابقة الرسمية من مصر، العراق، الأردن، تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، المغرب، البحرين، سلطنة عمان، وإسبانيا.

وفي برنامج يعرض خارج المسابقة الرسمية، 4 عروض من مصر، تونس، رومانيا، الهند، وفي برنامج عروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة يعرض 3 مسرحيات من مصر والعراق، والسودان، وفى برنامج مسرح الطفل يشارك (3) عروض من مصر، وفى برنامج مسرح الحكي، تم اختيار عرض واحد من فلسطين "سرديات فلسطينية"، وضمن فعاليات المهرجان يقام برنامج تنمية القرية ويشمل عروض الحكي، ومسرح العرائس والمكتبة المتنقلة، وعروض المهرج. 

8 إصدارات مسرحية متنوعة بالتعاون مع دار حابي للنشر

ويقدم المهرجان 8 إصدارات مسرحية متنوعة بالتعاون مع دار حابي للنشر، بدورته الثامنة، كما ينظم 10 ورش تدريبية خلال فعاليات الدورة الثامنة، يستضيف إدارة المهرجان من خلالها 70 شاب من الأقاليم المختلفة لحضور الورش التدريبية مجانًا في قنا، ويكرم المهرجان شخصيات ورموز مسرحية مصرية وعربية وأجنبية.

وتقام الدورة الثامنة لمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب تحت رعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز قفط وجراند هوتيل ومدينة دريمز، مؤسسة رديك مصر للتنمية، دار حابى للنشر، جمعية أنا المصري بقنا.

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