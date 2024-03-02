السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدبولى: صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية هى الأهم على مستوى البشرية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إننا نجتمع اليوم لنتحاور بشأن مستقبل صناعة تعد الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني في المقام الأول صحة الإنسان وعافيته، إنها صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بفعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية، أنه يمكن الاستدلال على أهميتها الاقتصادية بموجب إحصائيات عدة، فعلى سبيل المثال يتجاوز حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم، وفقًا لمجلة السياحة العلاجية، الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العملاقة مثل اليابان وألمانيا والهند.

السفر إلى وجهات أخرى لتلقى الرعاية الصحية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن عشرات الملايين يعبرون حدود بلادهم سنويًا ويسافرون إلى وجهات أخرى لتلقى الرعاية الصحية.

مدبولي مستقبل صناعة تعد الأهم مستوى البشرية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صحة الإنسان السياحة العلاجية والاستشفائية

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