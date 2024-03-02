"طالب ابتدائي" يستعرض تفاصيل مشروعه الفائز بالمركز الأول بمسابقة المبتكر الصغير

استعرض عمر فتحي، طالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة سعاد زعلول، تفاصيل مشروعه الفائز بالمركز الأول بمسابقة المبتكر الصغير، قائلًا: فكرة المشروع هدفها ترشيد استهلاك المياه في المنزل والحفاظ على المحاصيل الزراعية عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وأضاف فتحي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن المشروع مهمته ترشيد استهلاك المياه من خلال الذكاء الاصطناعي عن طريق تحديد عمل المضخة، كما أنه يقيس نسبة الرطوبة بالأراضي الزراعية، وتشغيل مضخة المياه اتوماتيكيًا، والحفاظ على المحاصيل الزراعية من التلف في أي ظرف.

حصل على كورسات في البرمجة

وأوضح الطالب عمر فتحي، أن والديه ساعداه كثيرًا، فضلًا عن دعم مدرسته له للاستمرار في ابتكاراته وتشجيعه دائمًا، لافتًا إلى أنه حصل على كورسات في البرمجة من أجل التطوير من نفسه.