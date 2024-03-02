محلل سياسى: مصر تقوم بجهود كبيرة لتخفيف معاناة الفلسطينيين

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن توجيه الرئيس السيسي بعلاج الطفل الفلسطيني محمد أنور، الذي يعاني من السرطان، هو امتداد للمواقف المصرية منذ بداية الحرب على غزة، التي تسعى إلى تقديم يد العون لكل من هو في القطاع على المستوى الصحي والإنساني.

وأضاف مطاوع، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك جهودًا كبيرة يتم التعامل معها من أجل تخفيف الوضع وتغييره، لافتًا إلى أن علاج الأمراض المزمنة والخطيرة هو لفتة إنسانية كبيرة يؤكد على أهمية ما تقوم به مصر في هذه الأوقات.

اختطاف مجلس الأمن لصالح دولة واحدة

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني أن كل هذه الأمور تعطي أملًا للفلسطينيين في قطاع غزة بأن هناك من يمد يد العون، ويحاول أن يوقف الآلة الحربية الغاشمة التي تمارس حرب إبادة ضد شعب أعزل.

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن هناك اختطافًا لمجلس الأمن لصالح دولة واحدة وهي دولة إسرائيل، ومن تقوم بالاختطاف هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مناصرة ومساعدة على إبادة الشعب الفلسطيني بالكامل، معقبًا: "نحن نشهد دق ناقوس الخطر".