مبادرات حكومية لتدشين مشروعات الهيدروجين الأخضر وإنتاج 20 ألف طن

أطلقت مصر عدة مبادرات فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر فيما يتعلق بإنتاجه وتصديره خلال مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف تعظيم الاستثمارات من مصادر الطاقة المتجددة.

كما وضعت الدولة خطة طموحة للتوسع في سوق الهيدروجين الأخضر، تتمثل في إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء، وأيضا 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة والأكثر استدامة بحلول العام المقبل 2025، خاصة عقب توقيع مذكرات تفاهم متعددة مع أكثر من 14 جهة خلال العامين الماضيين.

إضافة إلى ذلك، تم تدشين مصنع الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، وتضم مرحلته الأولى إنشاء منشأة يمكنها إنتاج الأمونيا الخضراء بمعدل سنوي يصل إلى 100 ألف طن، وأيضا إنتاج الهيدروجين الأخضر بكمية تصل إلى 20 ألف طن قبيل 2025، وأيضا تحديد مصادر المياه للمشروعات.

من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه لم يتم تحديد مصادر المياه لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك نظرًا لعدم تحديد مواقع هذه المشروعات حتى الآن.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أنه في حال تحديدها ستقوم أجهزة الوزارة بدراسة كافة مصادر المياه المتاحة للمشروعات المقترحة، خاصة أن ذلك يخص وزارات أخرى.

كما أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ورئيس المؤسسة العربية للعلماء الشباب، أن مصر أطلقت عدة مبادرات فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، خاصة خلال مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ، حيث تم الإعلان عن عدة مبادرات منها ما يتعلق بمشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، والذي يمثل عنصر جذب مهم للاستثمارات مستقبلًا خاصة في مصر والمنطقة العربية.

مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر خيارا استراتيجيا

وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، إن مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر أصبحت خيارا استراتيجيا، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات في هذا المجال، وأيضا توفير المياه الصالحة ليس للشرب فقط ولكن لري المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الغذائية والمحاصيل الاستراتيجية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الغذاء والمنتجات الزراعية.