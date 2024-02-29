اقتصادى: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور أحمد السعودى الأمين العام لاتحاد الأفراسيوي للاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال إن استثمار الهيدروجين الأخضر يسهم في تنويع مصادر الطاقة في مصر، حيث يعتمد الاقتصاد المصري بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي والبترول كمصادر رئيسية للطاقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود نظيف ومتجدد، يمكن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق توازن بيئي أفضل.

وأكد أنه يعد مجال هام لخلق فرص استثمارية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعتبر الهيدروجين الأخضر خيارا صديقا للبيئة حيث لا ينتج عن احتراقه أي انبعاثات كربونية، مما يقلل من التلوث البيئي ويساهم في تحسين جودة الهواء والمحافظة على البيئة.

وأوضح أن استثمار الهيدروجين الأخضر يعزز البحث والتطوير في مجال تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة، مما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير تقنيات جديدة تدعم الاقتصاد المصري.

وأكد أن استثمار الهيدروجين الأخضر يمكن أن يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، حيث يمكن استخدامه كوقود لتوليد الطاقة والكهرباء بشكل فعال ومستدام. هذا يعزز الأمن الطاقوي للبلاد ويقلل من الاعتماد على واردات الطاقة.

وأوضح أن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر يعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات البنية التحتية، التصنيع، البحث والتطوير، والخدمات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

وأوضح أن استثمار مجال الهيدروجين الأخضر في مصر يُعتبر استراتيجيا مهما لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث إن فرص الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر تعد فرصة استثمارية مثيرة ومبتكرة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة.

وكشفوا أنه يجب على جميع الأطراف المعنية التعاون والتكاتف لتحقيق هذه الرؤية وجعل مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر على المستوى العالمي.

وأضاف أنه يعد الهيدروجين الأخضر واحدا من أهم مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار البيئي والاقتصادي.

وأكد أن هناك العديد من الجوانب التي تبرز أهمية الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر.