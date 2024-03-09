السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ابنة شقيقة الفريق عبدالمنعم رياض تكشف سر تسميته بالجنرال الذهبى.. ولماذا لم يتزوج

عزة الخولي
عزة الخولي

كشفت الدكتورة عزة الخولي، ابنة شقيقة الفريق أول عبدالمنعم رياض، جانبا من حياته الشخصية، وكيف كان منظمًا، كما تحدث عن سبب تسميته بالجنرال الذهبي.

وقالت الخولي، خلال الفيلم الوثائقي "عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، إنه كان قارئًا للكتب، ومثقفا، وكان يحب سماع أغاني أم كلثوم، مردفة: " لم يكن مجرد رجل عسكري".

وأشارت إلى أنه حصل على دورات حرب عديدة في روسيا، حتى أطلقوا عليه اسم الجنرال الذهبي لأنه اجتاز كل الامتحانات.

وأوضحت أنه في الفترة التي كان يجب أن يرتبط ويتزوج فيها،  كانت حرب 56، و67، وحرب الاستنزاف، فكان مهموما جدا بالشأن الوطني، وليس لديه وقت، كان منوطا به بناء الجيش الوطني.

وقالت منال نور الدين كاتبة صحفية متخصصة في الشئون العسكرية، إن عبدالمنعم رياض، كان مسئولًا عن أولاد إخوته، رغم كل انشغالاته في القوات المسلحة، كان يحضر اليوم الدراسي لأولياء الأمور معهم، لأنه لم يتزوج ولم ينجب.

 

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