السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم رياض.. مشاهد نادرة من جنازته بحضور عبدالناصر وياسر عرفات

جانب من جنازة الشهيد
جانب من جنازة الشهيد عبدالمنعم رياض

استعرض وثائقي الفيلم الوثائقي «عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد»، جنازة الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، والتي كانت بالآلاف، باعتباره شهيد مصر والعروبة.

واستعرض الوثائقي مشاهد نادرة من جنازته، والتي تصدرها في الصفوف الأولى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

واستهل الوثائقي الفيلم الوثائقي «عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد»، الذي أُنتِج ليُعرض اليوم على شاشة الوثائقية، احتفاءً بذكرى «يوم الشهيد»، الموافق 9 مارس من كل عام، بشهادات مقتطفة من أفواه المقربين منه والتي جاءت كالتالي:

"هي دي طبيعته مبيحبش يقعد عى مكاتب، بيحب يكون في قلب الحدث، وعشان كده كان ناجح، وهو نموذج ملهم لناس كتير".

"قالوا لما الإسرائليين يشوفوا إن رئيس أركان الجيش المصري يسير على القناة دون خوف فإنهم سيخافون من الجيش المصري".

ويُوثّق الفيلم حياة الفريق أول عبدالمنعم رياض، منذ ميلاده، مرورًا بدوره في حرب الاستنزاف، وصولًا إلى لحظة استشهاده على جبهة القتال ربيع عام 1969.

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