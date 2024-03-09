الرئيس: سيحكى التاريخ كيف كان العبور بمصر من الفوضى إلى بر الأمان قاسيًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،: "تحية تقدير واحترام من شعب مصر العظيم إلى رجال القوات المسلحة البواسل الذين يحملون على عاتقهم بكل عزيمة وإصرار وشجاعة حماية مقدرات ومكتسبات الوطن جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة الأشداء المخلصين في حفظ مصر المتسلحين جميهعا بالولاء لهذا الشعب العظيم".

وأضاف خلال كلمته باحتفالية "يوم الشهيد"، اليوم السبت،: "سيحكي التاريخ دوما كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الضياع والخطر والفوضى إلى بر الأمان والسلامة صعبا وقاسيا، وكم كان الثمن المدفوع من دماء أبنائنا غاليا وعزيزا وكم كان حجم العمل والصبر والجلد وإنكار الذات كبيرا فوق التصور".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.