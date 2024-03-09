الرئيس: كلامى متغيرش من الأول وظروفنا الصعبة مكنتش سبب فيها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت: "عمري ماعاتبت حد وقلت وعدتوني إن إحنا هنبقى وهنبقى، ولكن الظروف الصعبة اللي إحنا اللي فيها دي مجتش من مغامرة".

وأضاف خلال كلمته باحتفالية "يوم الشهيد"، اليوم السبت: "كلامي متغيرش من البداية وأهم حاجة العمل والصبر".

وتابع: "مقلتش أبدًا أنا لها أنا لها، وأنا أخلصكم، هاتوا كل كلامي من الأول أثناء الترشح هتلاقوا كلامي مبيتغيرش، لأن التوصيف مبيتغيرش، الظروف حلها الوحيد إحنا، وقلت قبل كده العمل والصبر هما الحل".