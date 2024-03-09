السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس: كلامى متغيرش من الأول وظروفنا الصعبة مكنتش سبب فيها

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي،

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت: "عمري ماعاتبت حد وقلت وعدتوني إن إحنا هنبقى وهنبقى، ولكن الظروف الصعبة اللي إحنا اللي فيها دي مجتش من مغامرة".

وأضاف خلال كلمته باحتفالية "يوم الشهيد"، اليوم السبت: "كلامي متغيرش من البداية وأهم حاجة العمل والصبر".

وتابع: "مقلتش أبدًا أنا لها أنا لها، وأنا أخلصكم، هاتوا كل كلامي من الأول أثناء الترشح هتلاقوا كلامي مبيتغيرش، لأن التوصيف مبيتغيرش، الظروف حلها الوحيد إحنا، وقلت قبل كده العمل والصبر هما الحل".

الرئيس السيسي السيسي يوم الشهيد الرئيس احتفالية يوم الشهيد

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