السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قال عنه "عبدالناصر" قسم ظهرى برحيله.. عبدالمنعم رياض نموذج مُلهم

جمال عبدالناصر وعبدالمنعم
جمال عبدالناصر وعبدالمنعم رياض

استهل الفيلم الوثائقي “عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد” الذي أُنتِج ليُعرض اليوم على شاشة الوثائقية احتفاءً بذكرى “يوم الشهيد” الموافق 9 مارس من كل عام، بشهادات مقتطفة من أفواه المقربين منه وجاءت كالتالي:

"هي دي طبيعته مبيحبش يقعد فى مكاتب، بيحب يكون في قلب الحدث، وعشان كده كان ناجح، وهو نموذج ملهم لناس كتير.. قالوا لما الإسرائيليين يشوفوا إن رئيس أركان الجيش المصري يسير على القناة دون خوف فإنهم سيخافون من الجيش المصري".

"أتذكر مقولة الراحل جمال عبدالناصر بعد استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، وقال قسم ضهري برحيل رياض".

"الرئيس جمال عبدالناصر، قابلنا وحيانا عشان عملنا عملية كبيرة جدا، وخدنا بالثأر من الإسرائيليين للشهد عبدالمنعم رياض".

"الفريق عبدالمنعم رياض كان هو الاختيار الأمثل في الأوقات الصعبة"

ويُوثّق الفيلم حياة الفريق أول عبدالمنعم رياض، منذ ميلاده، مرورًا بدوره في حرب الاستنزاف، وصولًا إلى لحظة استشهاده على جبهة القتال ربيع عام 1969.

عبدالمنعم رياض الفريق عبدالمنعم رياض يوم الشهيد سيرة المقاتل الشهيد جمال عبدالناصر

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