الرئيس للشعب الفلسطيني: مصابكم مصابنا.. ومصر لم تتوقف عن العمل لأجلكم

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برسالة إلى الشعب الفلسطيني كله المرابط على أرضه، والصامد فوق ترابه، بتحية تقدير وإجلال، قائلا: "إن مصابكم مصابنا وألمكم ألمنا، وإن مصر لم تتوانى عن العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة".

وتابع خلال كلمته باحتفالية "يوم الشهيد"، اليوم السبت: "ولم تتوقف مصرعن العمل مهما كان الثمن من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق، على حقوقهم المشروعة في دولته المستقلة".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.