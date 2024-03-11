شيخ الأزهر: نشكر شعوب العالم الرافضة للإبادة الجماعية فى غزة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن ما يحدث في غزة ليس له من دون الله كاشفة والأمل متعلق بالله، لأن ما يحدث فوق قدرة البشر، داعيًا المشاهدين إلى اللجوء لله فهو الذي وعدنا كلما أضاءوا نارًا للحرب أطفأها الله.

وأضاف فضيلة الإمام، خلال أولى حلقات برنامج "أسماء الله الحسنى مع الإمام الطيب" المذاع على قناة "دي إم سي": "نعيش أزمة لم نسبق أن عشناها من قبل، آلاف مؤلفة قتلت وهي فاجعة كبرى، قتلت بطريقة متوحشة، لم يراع فيها كبار ولا نساء ولا أطفال، ولا الفارون، الذين تم تعقبهم في الطرق".

وتابع: "نقدم الشكر لشعوب العالم لتعبيرهم عن رفض جريمة الإبادة الجماعية التي لا مثيل لها من قبل"، مؤكدًا أن ما يحدث إبادة وليس حربًا، فالحرب بين جيشين يقتتلان، فأين الجيش الثاني في غزة؟ غزة فيها جيش واحد مدجج بأحدث أسلحة القتل والفتك.

وأردف: "ليست حربًا وإنما هي إبادة جماعية يريدون الأرض، ويبيدون الشعب".

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