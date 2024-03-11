داعية إسلامى يحذر من الشيشة الرمضانية: "اتقِ الله"

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن رمضان شهر نرفع فيه شعار "يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر".

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه يجب أن نستغل شهر رمضان في فعل الخير، من صيام وقيام وإحسان، وليس في الشيشة الرمضانية والخيمة الرمضانية، مردفا: "يا أخي اتقِ الله".

وأردف: "الحمد لله الذي بلغنا الشهر الكريم تتضاعف فيه الحسنات، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة الثمانية، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين".

ولفت إلى أن جبريل قال للنبي "خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، خاب وخسر من ذكرت عنده يا رسول الله ولم يصل عليك".