الثلاثاء 12 مارس 2024
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هل كل شيء يعلمه الله يعلمه رسول الله؟.. محمد أبو عاصي يرد

محمد أبو عاصي
محمد أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن هناك أحد الأشخاص خارج مصر حاليًا قال إن كل شيء يعلمه الله يعلمه رسول الله.

وأضاف أبو عاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "عندما قال هذا الكلام المريدين رددوا الله اكبر"، مشددًا على أن هذا كذب لأن علم الله غير علم البشر.

وأكد أن علم الله علم أزلي علم محيط، يعلم الكليات والجزئيات، والنبي قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إذا النبي لا يعلم كل شيء يعلمه الله، والنبي في الكثير من المواقف كان يعلن عن عدم علمه بكل شيء، متسائلًا: "فكيف أنت تقول إن علم النبي هو كله علم الله؟".

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