الأربعاء 13 مارس 2024
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رمضان عبدالمعز يؤكد أهمية الأخلاق والتقوى فى اختيار شريك الحياة (فيديو)

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أهمية الخوف من الله والتقوى كأساس لأمان واستقرار المجتمع، مشيرا إلى أن التقوى تعني الخشية من العزيز والامتثال لأوامره، والقناعة بالمتاح، والاستعداد للقاء الله، استنادًا لما ورد عن علي بن أبي طالب.

وتطرق عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يبث على قناة دي إم سي، إلى معايير اختيار شريك الحياة، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحث على الزواج من المرأة لدينها، مؤكدًا أن هذا هو السبيل للسعادة الحقيقية.

وفي موضوع متصل، نقل الشيخ قصة الإمام سعيد بن المسيب مع ابنته، التي استفسرت عن معنى "حسنة الدنيا" في الدعاء، فأجابها بأنها تتمثل في الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة، مما يعكس الأهمية الكبرى للزواج الصالح في الإسلام.

واختتم الشيخ حديثه بذكر موقف أحد الصالحين الذي أكد أهمية الأخلاق والتقوى في اختيار شريك الحياة، مشيرًا إلى أن الرجل الصالح سيعامل زوجته بالإحسان سواء أحبها أم لا.

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