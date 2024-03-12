حقيقة تصفية الاحتلال رجل الظل فى حماس مروان عيسى (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قوات الاحتلال أنشأت طريقًا يفصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه بطول 8 كم، ما أدى إلى تقسيم القطاع إلى قسمين.

وقال موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتي"، إن الجهود المصرية متواصلة في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، سواء عبر الطرق البرية أو الجوية، مؤكدًا استمرار فتح معبر رفح منذ 7 أكتوبر دون انقطاع.

كما تحدث عن خطط إسرائيلية للبقاء في غزة لمدة 10 سنوات بهدف منع عودة حماس، لافتًا إلى أن هذه الخطط تتوافق مع رغبات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والتنسيق مع الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة.

أكد أن تل أبيب تدعي تصفية "رجل الظل" في القسام مروان عيسى، القيادي البارز في حماس دون صدور أي تأكيدات من حركة المقاومة، وتزعم إسرائيل أنها قتلت 300 وأصابت 600 من قيادات الحركة.

واختتم موسى بالقول إن مصر تعمل على خطة لوقف إطلاق النار، وأن هناك مطالب متبادلة بين حماس وتل أبيب يجب مراعاتها في هذا السياق.