الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

جمال شعبان يكشف تفاصيل الأزمة القلبية التى أسقطت أحمد رفعت لاعب فيوتشر

أحمد رفعت
أحمد رفعت

تعرض أحمد رفعت، لاعب كرة القدم بنادي فيوتشر، لأزمة قلبية مفاجئة أثناء المباراة، مما أدى إلى سقوطه المفاجئ ونقله العاجل إلى المستشفى.

 

وأوضح الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، أثناء مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، أن الحادث قد يكون نتيجة خلل في عضلة القلب أو انسداد في الشريان التاجي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحالات شائعة بين الشباب دون سن الخامسة والثلاثين، مسترجعًا الحادث المشابه الذي تعرض له اللاعب الدولي إيريكسن.

 

وأضاف شعبان أن "رفعت" فقد وعيه قبل أن يهوي على الأرض، مشيرًا إلى أن الإسعافات الأولية التي تلقاها كانت غير صحيحة، وأكد على أهمية الدقائق الخمس الأولى في إنقاذ حياة المصابين بسكتة قلبية، مؤكدًا على دور التدليك الصحيح للصدر في هذه الحالات الطارئة.

 

وتابع شعبان مؤكدًا على ضرورة توافر أجهزة الصدمات الكهربائية في الملاعب لمواجهة مثل هذه الحالات، وأشار إلى أن استخدام جهاز التنفس الصناعي لرفعت يعكس صعوبة تنفسه قبل السقوط. 

وألمح إلى إمكانية وجود عامل وراثي في الحالة، استنادًا إلى معلومات تفيد بأن والد اللاعب توفي بنفس الظروف.

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