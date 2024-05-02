مواعيد الصلاة اليوم الخميس 2 مايو 2024 فى محافظات مصر

يقدم موقع الدستور خدمته اليومية لقراءه بعرض مواعيد الصلاة في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى لعدة دقائق خاصة بعد تطبيق التوقيت الصيفي واختلاف مواعيد الصلاة.

نوضح في هذه السطور مواعيد الصلاة اليوم الخميس 2 مايو 2024 في عدد من محافظات مصر بعد تطبيق التوقيت الصيفي واختلاف المواعيد لساعة.



مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد اذان الفجر: 4:36 ص

موعد اذان الظهر: 12:52 م

موعد اذان العصر: 4:29 م

موعد اذان المغرب: 7:33 م

موعد اذان العشاء: 8:58 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد اذان الفجر: 4:37 ص

موعد اذان الظهر: 12:57 م

موعد اذان العصر: 3:36 م

موعد اذان المغرب: 7:40 م

موعد اذان العشاء: 9:07 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد اذان الفجر: 4:28 ص

موعد اذان الظهر: 12:48 م

موعد اذان العصر: 4:26 م

موعد اذان المغرب: 7:31 م

موعد اذان العشاء: 8:57 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد اذان الفجر: 4:36 ص

موعد اذان الظهر: 12:52 م

موعد اذان العصر: 4:29 م

موعد اذان المغرب: 7:33 م

موعد اذان العشاء: 8:58 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد اذان الفجر: 4:39 ص

موعد اذان الظهر: 12:54 م

موعد اذان العصر: 4:29 م

موعد اذان المغرب: 7:34 م

موعد اذان العشاء: 8:58 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 4:33 ص

موعد اذان الظهر: 12:51 م

موعد اذان العصر: 4:29 م

موعد اذان المغرب: 7:33 م

موعد اذان العشاء: 8:58 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد اذان الفجر: 4:43 ص

موعد اذان الظهر: 12:50 م

موعد اذان العصر: 4:21 م

موعد اذان المغرب: 7:26 م

موعد اذان العشاء: 8:47 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد اذان الفجر: 4:44 ص

موعد اذان الظهر: 12:45 م

موعد اذان العصر: 4:12 م

موعد اذان المغرب: 7:18 م

موعد اذان العشاء: 8:37 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد اذان الفجر: 4:22 ص

موعد اذان الظهر: 12:42 م

موعد اذان العصر: 4:20 م

موعد اذان المغرب: 7:25 م

موعد اذان العشاء: 8:51 م