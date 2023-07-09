ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

شروط التقديم لمدارس التمريض 2023 - 2024

التمريض 2023
التمريض 2023

شروط التقديم لمدارس التمريض 2023 - 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية حيث يرغب الكثيرين من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في الإلتحاق بالتمريض نظرا لتوفير فرص عمل للخرجين في المستشفيات التابعة للوزارة الصحة في كافة محافظات الجمهورية.

شروط التقديم لمدارس التمريض 2023 - 2024

يستطيع الطلاب الحاصلين على الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية التقديم في المدارس التمريض الثانوية للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024 إذا توافرت فيهم شروط التقديم لمدارس التمريض 2023 - 2024 التالية:-

  • أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.
  • أن يكون الطالب غير متزوج ويقر بعدم الزواج أثناء الدراسة.
  • حصول الطالب على شهادة الإعدادية بجموع ليتناسب مع التمريض وفقا لتنسيق المحافظة.
  • أن يكون الطالب من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الإعدادية.
  • اجتياز اختبارات في (اللغة الإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي).
  • اجتياز اختبارات كشف الهيئة ( الاختبارات النفسية، قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على العمل،، المظهر العام، سلتمة النطق،…).
  • اجتياز الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي ( كشف نظر، باطني، اختبار مخدرات، لياقة طبية ).
txt

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023.. وتوزيع درجات كل مادة

txt

فتح باب القبول بمدرسة التمريض بحد أدنى 250 درجة فى القليوبية

رابط التقديم في التمريض 2023 - 2024

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية التقديم في الصف الأول الثانوي بمختلف أنواعه بما فيها التمريض من خلال الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص للتقديم لطلاب في المدارس الثانوي (عام، فني، تمريض،…) والذي تم تفعيله بالفعل خلال الأيام الماضية حيث يستقبل طلبات الإلتحاق الإلكتروني عقب الإعلان عن تنسيق كل محافظة للمدارس الثانوية.

يذكر أن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات قد أعلنت عن تنسيق المدارس الثانوية بما يتوافر إليها من بيانات نسب النجاح وعدد المدارس في كل نوع تعليمي.

txt

مصدر بالتعليم: جارٍ تتبع صور امتحانات الثانوية العامة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا

txt

أولياء الأمور: طلاب علمى رياضة الأقل حظًا فى ماراثون الثانوية العامة

أخر موعد للتقديم في مدارس الثانوي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترة من 1 - 30 يوليو 2023 للتقديم في 1 ثانوي في كافة محافظات الجمهورية من خلال تفعيل الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لهذا الغرض.

اقرأ أيضا 

التعليم : انتظام الامتحانات في اللجان لأداء امتحانات الجيوليوجيا

شروط التقديم لمدارس التمريض التقديم لمدارس التمريض مدارس التمريض 2023 - 2024 الشهادة الاعدادية الصف الأول الثانوي

الأكثر قراءة

لجنة خاصة لتصحيح أوراق كل مَن يصرِّح بالغش على مواقع التواصل الاجتماعى

اليوم.. وصول 25 رحلة جوية لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

"بيت الروبى" يواصل تصدر شباك التذاكر وفى الطريق للأعلى تاريخيًا

مصدر بالتعليم: جارٍ تتبع صور امتحانات الثانوية العامة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا

"تموين الدقهلية": توريد أكثر من 342.4 ألف طن قمح بمواقع التخزين حتى اليوم

من ارتفاع 120 مترًا.. استوديو قنوات "المتحدة" الإخبارية يغطى مهرجان العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية