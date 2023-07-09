شروط التقديم لمدارس التمريض 2023 - 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية حيث يرغب الكثيرين من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في الإلتحاق بالتمريض نظرا لتوفير فرص عمل للخرجين في المستشفيات التابعة للوزارة الصحة في كافة محافظات الجمهورية.

شروط التقديم لمدارس التمريض 2023 - 2024

يستطيع الطلاب الحاصلين على الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية التقديم في المدارس التمريض الثانوية للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024 إذا توافرت فيهم شروط التقديم لمدارس التمريض 2023 - 2024 التالية:-

أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

أن يكون الطالب غير متزوج ويقر بعدم الزواج أثناء الدراسة.

حصول الطالب على شهادة الإعدادية بجموع ليتناسب مع التمريض وفقا لتنسيق المحافظة.

أن يكون الطالب من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الإعدادية.

اجتياز اختبارات في (اللغة الإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي).

اجتياز اختبارات كشف الهيئة ( الاختبارات النفسية، قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على العمل،، المظهر العام، سلتمة النطق،…).

اجتياز الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي ( كشف نظر، باطني، اختبار مخدرات، لياقة طبية ).

رابط التقديم في التمريض 2023 - 2024

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية التقديم في الصف الأول الثانوي بمختلف أنواعه بما فيها التمريض من خلال الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص للتقديم لطلاب في المدارس الثانوي (عام، فني، تمريض،…) والذي تم تفعيله بالفعل خلال الأيام الماضية حيث يستقبل طلبات الإلتحاق الإلكتروني عقب الإعلان عن تنسيق كل محافظة للمدارس الثانوية.

يذكر أن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات قد أعلنت عن تنسيق المدارس الثانوية بما يتوافر إليها من بيانات نسب النجاح وعدد المدارس في كل نوع تعليمي.

أخر موعد للتقديم في مدارس الثانوي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترة من 1 - 30 يوليو 2023 للتقديم في 1 ثانوي في كافة محافظات الجمهورية من خلال تفعيل الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لهذا الغرض.