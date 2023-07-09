مصدر بالتعليم: جارٍ تتبع صور امتحانات الثانوية العامة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جارٍ تتبع صور امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا.

وأكد المصدر، أنه في حال التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم الوصول للمتسبب في تصويرها وتحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش الإلكتروني عليه.



وبدأ صباح اليوم، طلاب الثانوية العامة 2023 "الدور الأول"، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.



ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:



- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.