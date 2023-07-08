فتح باب القبول بمدرسة التمريض بحد أدنى 250 درجة في القليوبية

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بالقليوبية فتح باب التقدم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض نظام 5 سنوات التابعة لحملة الشهادة الإعدادية بالقليوبية وقبول دفعه جديدة بحد أدني 250 درجة.

وأوضح الدكتور جمال سلامة، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، أن التقديم لمدرسة الثانوية الفنية للتمريض نظام 5 سنوات الكترونيا بحد أدنى 250 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 اعتبارا من اليوم السبت وحتى 14 يوليو الجاري على الرابط من هنا

http://41.33.97.115/nursingschool/request.aspx

وأوضح رئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية أن خطوات التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض نظام 5 سنوات كالتالي:

- بعد فتح اللينك المشار إليه بظهر به شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024 وهي

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الانجليزية لغة أولى

- الاسم رباعي

- تاريخ الميلاد

- يكون السن 15 عام في أكتوبر 2023

- عنوان السكن الحالي

- المركز الإداري بالمحافظة التابع لها المدرسة المتقدم بها

- الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة فى نفس المركز - الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في ذات علم التقدم ومن نفس المحافظة

- رقم تليفون الطالب

- رقم تليفون ولي الأمر

- الجنسية مصري وشهادة حسن سير وسلوك.

وأكد رئيس هيئة التأمين الصحي على أنه في حالة عدم مطابقة بيانات الطالب مع الشروط المعلنة لن يتم النظر في الأوراق للطالب المقدم من خلال اللينك.

وأضاف أن بعد ذلك يتم يتم إدخال كل البيانات المطلوبة للطالب مع ضرورة تحديد العنوان الفعلي ليتم التوزيع التلقاني جغرافيا بالفروع التي بها أكثر من مدرسة، وفي حالة عدم حصول الطالب على شهادة الصف الثالث الإعدادي من نفس المحافظة إحضار بطاقة لولي الأمر أو من له الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق 3 سنوات على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب- الطالبة.

أشار رئيس فرع الهيئة أنه يجب للالتحاق اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختيار الشخصي والكشف الطبي مع رفع صور بملف Pdf يحتوى على صورة شهادة الميلاد و صورة شخصية حديثة للطالب وصورة شهادة الإعدادية وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية وإيصال مرافق لولي الأمر وبيان درجات للصفين الأول والثاني الإعدادي من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية وشهادة حسن سير وسلوك في حالة استيفاء المستندات الورقية ومطابقتها سيتم ظهوره على اللينك ويتم التوجه إلى المدرسة وسيتم مراجعة الملفات بعد انتهاء موعد التقديم.

أضاف أنه يتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة التي تم الترشيح لها وعلى الطالب إحضار المستندات التالية مع بطاقة الترشيح وصورة شهادة الميلاد و3 صورة شخصية حديثة للطالب وأصل وصورة الشهادة الإعدادية وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية وإيصال مرافق لولي الأمر كهرباء أو غاز أو مياه، وبيان درجات للصفين الأول والثاني الإعدادي من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الاعدادية شهادة حسن سير وسلوك وشهادة الجنسية المصرية بيان وزن وطول الطالب على أن تقوم المدرسة بمراجعة المستندات والبيانات وفتح ملف للطالب بقيمة 100 جنيه،

لافتا إلى أنه يتم بعدها تحديد موعد الاختبارات الواردة في شروط وقواعد القبول وعلي الطالب اجتياز جميع اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية وحاسب آلي بنسبة 70%، حيث سيتم تحديد موعد اختبار كشف الهيئة وإعلانه للناجحين بنسبة 70% في الاختبارات السابقة و بعد كشف الهيئة يتم اختيار الحاصلين على أعلى درجات المجاميع بالإعدادية طبقا لما ورد في شروط التقديم ويتم عمل الكشف الطبي للمقبولين بالمدرسة طبقا للشروط واحضار أصول المستندات.