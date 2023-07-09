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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليم الوادي الجديد :انتظام دخول طلاب الثانوية العامة بجميع الإدارات إلى اللجان

تعليم الوادي الجديد :انتظام دخول طلاب الثانوية العامة بجميع الإدارات إلى اللجان

الثانوية العامة
الثانوية العامة

  

 

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد المهندس سيد عبد العزيز ، انتظام دخول طلاب الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية إلى لجان الامتحانات ، وتضافر كافة الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أي قلق أو توتر. 
وأضاف أن 11 لجنة امتحانات ، استقبلت 1998 طالبا وطالبة، اليوم الأحد ، لأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية ،والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة الرياضيات ، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية .
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، بحضور جميع المعنيين لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة والتواصل المستمر مع غرف عمليات وزارة التربية والتعليم وعمليات المحافظة عبر الفيديو كونفرانس، والعمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس .

أعمال الامتحانات الإدارات التعليمية التواصل المستمر التفاضل والتكامل التربية والتعليم الجيولوجيا والعلوم البيئية الجهات المعنية الثانوية العامة الشعبة العلمية الشعبة العلمي الجيولوجيا الثانوية العام

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